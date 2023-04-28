До конца 2024 года в Мурманске заменят окна во всех школах

В школах Мурманска продолжается замена окон.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В школах Мурманска продолжается замена окон.
Так, в 2022 году стеклопакеты заместо деревянных рам установили в 25 школах, всего 1370 окон.
- К 2024 году мы заменим окна во всех школах Мурманска, - отметил глава администрации Юрий Сердечкин.
В детских садах работа уже была проведена.
Напомним: в 2020 году старейшую школу Мурманска - №1 на улице Капитана Буркова - закрыли на ремонт. В планах у администрации города - ввести ее в строй уже к 1 сентября 2023 года.
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