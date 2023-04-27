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НовостиОбщество27 апреля 2023 14:52

В диско-ресторане Мурманска женщина сломала стул и отказалась за него платить

Северянку задержали росгвардейцы
Ника СВЕТЛОВА
В диско-ресторане на улице Марата в Мурманске росгвардейцы задержали женщину, которая слишком весело проводила время.

В диско-ресторане на улице Марата в Мурманске росгвардейцы задержали женщину, которая слишком весело проводила время.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В диско-ресторане на улице Марата в Мурманске росгвардейцы задержали женщину, которая слишком весело проводила время.

- Северянка сломала стул. Чтобы урегулировать ситуацию, посетительнице был предъявлен счет на сумму 3500 рублей, однако она отказалась возмещать ущерб, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

В итоге вечер для мурманчанки продолжился в отделе полиции.

Напомним: ранее в этом же диско-ресторане дебош устроил мужчина.

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