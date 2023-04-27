Вылет самолетов из Мурманска задержали из-за сообщений о минировании

Вечером 26 апреля в аэропорт «Мурманск» поступило сообщение о двух заминированных самолетах.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Вечером 26 апреля в аэропорт «Мурманск» поступило сообщение о двух заминированных самолетах.
Рейсы, которые должны были вылететь в тот момент (всего три самолета по маршрутам Мурманск-Москва и Мурманск-Санкт-Петербург) задержали, чтобы проверить воздушные суда. К счастью, угроза взрыва не подтвердилась.
Напомним: ранее неоднократно неизвестные сообщали о «заминировании» МГТУ в Мурманске.
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