57-летняя жительница Апатитов перевела мошенникам миллион рублей

Северянка поверила в распространенную схему обмана. Фото: Антон ЗАБИРОВ

57-летняя жительница Апатитов стала жертвой телефонных мошенников и отдала им один миллион рублей. Северянка поверила в распространенную схему обмана.

Сначала злоумышленники позвонили ей под видом сотрудника правоохранительных органов и рассказали, что в банке слили информацию о ее банковских счетах и возбуждено уголовное дело.

- После этого разговор с потерпевшей продолжил мужчина, который представился сотрудником банка и рассказал, что женщине необходимо закрыть имеющиеся у нее счета, сняв с них все денежные средства, а затем перевести их на безопасный счет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Сначала северянка перевела на чужой счет 305 тысяч рублей, потом еще 130 тысяч рублей. После этого она начала подозревать, что с ней общаются мошенники, но те смогли вновь втереться ей в доверие. Более того, они уговорили женщину взять кредит на 700 тысяч рублей и перевести ей. Чтобы в банке настоящие сотрудники не заподозрили неладное, женщину научили, что ей надо сказать, что это деньги на погашение ипотеки ее дочери.

- После совершения всех банковских операций злоумышленники вновь сообщили потерпевшей, что у нее осталось еще 180 тысяч рублей, которые также необходимо обналичить и перевести на указанный счет. Наконец поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая прекратила разговор с аферистом и обратилась с заявлением в полицию, - уточнили в УМВД.

Напомним: в отделение полиции в Апатитах обратился 63-летний мужчина, который стал жертвой мошенников. Северянин нашел в Интернете объявление о продаже снегоуборочной машины, цена на которую его устроила.

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