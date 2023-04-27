В Мурманске из-за репетиций Парада Победы ограничат движение и запретят парковку

3 и 5 мая в Мурманске состоятся репетиции Парада Победы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 и 5 мая в Мурманске состоятся репетиции Парада Победы. В эти дни северян за рулем предупреждают о неудобствах.

На улицах Воровского, Ленинградской, Профсоюзов, Академика Книповича, проспекте Ленина будет запрещен проезд, остановка и парковка.

Также ограничения для водителей будут действовать 8 мая и в сам День Победы. Но на некоторых участках, например, перед ГДЦ «Меридиан» парковку запретят с 3 по 9 мая.

С подробным списком всех перекрытий можно ознакомиться на сайте администрации Мурманска.

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