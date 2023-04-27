Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой бригаде наименование гвардейской

Событие прокомментировал губернатор Мурманской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что 200-й отдельной мотострелковой Печенгской ордена Кутузова бригаде указом президента присвоено почетное наименование «гвардейская».

- Гордимся бойцами Северного флота и каждым, кто сейчас на передовой защищает Россию! - прокомментировал событие Андрей Чибис.

Напомним: министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» и другие госнаграды участникам СВО. В том числе был награжден заместитель командира взвода 200-й мотострелковой бригады береговых войск Северного флота Александр Панасюк, который со своей группой несколько суток удерживал стратегически важную высоту до подхода основных сил.

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