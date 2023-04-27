3 и 5 мая в Мурманске пройдет репетиция Парада Победы

Речь идет об улицах Воровского, Ленинградской, Профсоюзов, Академика Книповича, проспекте Ленина.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Стали известны даты репетиций Парада Победы в 2023 году в Мурманске - их проведут 3 и 5 мая. В эти дни в центре города будет перекрыто движение и запрещена парковка.
Речь идет об улицах Воровского, Ленинградской, Профсоюзов, Академика Книповича, проспекте Ленина.
Также ограничения для водителей будут действовать 8 мая и в сам День Победы. Но на некоторых участках, например, перед ГДЦ «Меридиан» парковку запретят с 3 по 9 мая.
С подробным списком всех перекрытий можно ознакомиться на сайте администрации Мурманска.
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