3 и 5 мая в Мурманске пройдет репетиция Парада Победы

Речь идет об улицах Воровского, Ленинградской, Профсоюзов, Академика Книповича, проспекте Ленина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Стали известны даты репетиций Парада Победы в 2023 году в Мурманске - их проведут 3 и 5 мая. В эти дни в центре города будет перекрыто движение и запрещена парковка.

Речь идет об улицах Воровского, Ленинградской, Профсоюзов, Академика Книповича, проспекте Ленина.

Также ограничения для водителей будут действовать 8 мая и в сам День Победы. Но на некоторых участках, например, перед ГДЦ «Меридиан» парковку запретят с 3 по 9 мая.

С подробным списком всех перекрытий можно ознакомиться на сайте администрации Мурманска.

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