Житель Мурманска вошел в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

Forbes опубликован лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30». Фото: 30-under-30.forbes.ru

Forbes опубликован лонг-лист ежегодного рейтинга «З0 до 30» (рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет). В него вошел житель Мурманска Евгений Шилов. Учился северянин в МГТК по специальности «Нефтегазовое дело», поле продолжил образование в Сколтехе.

- За несколько лет работы Евгений побывал в роли исполнителя и руководителя научно-исследовательских проектов для ведущих нефтяных компаний России. И понял, что традиционные технологии тестирования горной породы, нефти и газа в ходе разработки нефтегазовых месторождений не оптимальны. Компании вынуждены проводить тысячи различных физических экспериментов с использованием реальных образцов, - говорится в рейтинге Forbes.

Напомним: Forbes назвал Мурманск одним из самых недооцененных городов в России. И призывает туристов отправиться в столицу Заполярья после пандемии коронавируса.

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