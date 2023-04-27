Игорь Морарь: Приостановление побратимства с рядом городов не было инициативой Мурманска

В 2022 году для России сложилась непростая обстановка на мировой политической арене. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году для России сложилась непростая обстановка на мировой политической арене. События на фоне начала спецоперации и реакции на нее других стран налили отпечаток и на Мурманскую область.

- 2022 внес значительные коррективы в отношения между городами-побратимами. Некоторые приостановили свое участие, это не была инициатива Мурманска. Так, Рованиеми направил письмо с предложением отложить празднование 60-летия со дня установления побратимства до «улучшения обстановке в Европе», - сообщил на заседании горсовета глава Мурманска Игорь Морарь.

Так, особые отношения со столицей Кольского Заполярья разорвали или поставили на паузу Тромсё, Лулео, Щецин, Акюрейри.

При этом ряд стран отметил, что дружбу будут укреплять, в их числе Турция, Китай и Республика Беларусь.

- В 2022 году активизировалось торгово-экономическое сотрудничество с Минском. Представители Мурманска в составе делегации области посетили Республику Беларусь. В рамках модернизации транспортной инфраструктуры на дорогах города появились современные автобусы белорусского производства, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: у Полярных Зорь может стать на одного города-побратима больше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru