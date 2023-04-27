Реконструкцию стадиона «Юность» в Мурманске завершат летом 2023 года

Завершить объект планировали осенью того же года, но работы не удалось уложить в график. Фото Александра Кузнецова

В 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции стадиона «Юность», который не обновляли 45 лет.

Завершить объект планировали осенью того же года, но работы не удалось уложить в график.

- Стадион «Юность» закончим летом и вернем его ребятам, чтобы летом была возможность заниматься футболом, а зимой здесь могли тренироваться воспитанники спортшколы, - сообщил глава администрации Юрий Сердечкин.

Напомним: правительство Мурманской области планирует восстановить стадион Профсоюзов, который находится не в лучшем своем состоянии.

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