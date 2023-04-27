Администрация Мурманска ведет переговоры с бизнесом о техническом оснащении школы №1

В планах у администрации города - ввести ее в строй уже к 1 сентября 2023 года. Фото: Людмила ШЕКА

В 2020 году старейшую школу Мурманска - №1 на улице Капитана Буркова - закрыли на ремонт. В планах у администрации города - ввести ее в строй уже к 1 сентября 2023 года.

- Все работы с внешним периметром, кровлей и фасадом, ливневками уже закончили, сейчас идут работы внутри. Мы находимся в переговорах с крупным промышленным партнером, чтобы он помог сделать качественно новое учебное пространство и купить технику. Если это не произойдет, то мы готовы сделать это сами, - сообщил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: здание бывшего кинотеатра «Родина» хотят сделать молодежным пространством.

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