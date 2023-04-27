Юрий Сердечкин: «Родину» мало отремонтировать, ее надо наполнить смыслом

Работы оцениваются в порядка 500 миллионов рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2022 году в Мурманске приступили к реконструкции здания бывшего кинотеатра «Родина». Работы оцениваются в порядка 500 миллионов рублей.

- Не достаточно только отремонтировать здание, надо наполнить его смыслом. Сейчас мы ведем активную работу с представителями всех молодежных объединений города, чтобы сформировать новую повестку, новый функционал. Надо, чтобы было комфортно большинству, но в первую очередь мы говорим о молодежи, - пояснил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: бывший министр строительства Андрей Изотов увидел риски в финансировании здания бывшего кинотеатра.

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