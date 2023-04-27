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НовостиЭкономика27 апреля 2023 7:59

Юрий Сердечкин: В 2022 году рыбопромышленный комплекс Мурманска столкнулся с серьезными трудностями

Глава администрации Мурманска оценил 2022 год, как один из самых сложных за последнее время
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
27 апреля в Совете депутатов Мурманска состоялся отчет главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина по итогам работы за 2022 год.

27 апреля в Совете депутатов Мурманска состоялся отчет главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина по итогам работы за 2022 год.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 апреля в Совете депутатов Мурманска состоялся отчет главы администрации Мурманска Юрия Сердечкина по итогам работы за 2022 год.

- Безусловно, это был один из самых сложных годов за последнее время, в первую очередь из-за санкций, законов, которые были введены в отношении России. На предприятия города-героя санкции оказали существенное влияние. Наш рыбопромышленный комплекс столкнулся с разрушенной логистикой, отсутствующим спросом, невозможностью сбыть продукцию. Это существенно повлияло на наш доходы, в частности на единый сельскохозяйственный налог и налог на доходы. Но мы не отказались от наших обязательств, не снизили финансирование по ключевым проектам. За счет дополнительных трансфертов, которые мы получили из областного бюджета, рост наших доходов составил почти 4%, - отметил Юрий Сердечкин.

Напомним: ранее губернатор Андрей Чибис назвал 2022-й годом вызовов и борьбы.

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