В Мурманске доступность дошкольного образования обеспечена на 100%

Напомним: детские сады построили на улицах Достоевского и Капитана Орликовой. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 апреля в Совете депутатов Мурманска состоялся отчет главы Мурманска Игоря Мораря, который был назначен на свою должность 31 марта 2022 года.

- В рамках национального проекта «Демография» завершено строительство двух дошкольных учреждений, доступность дошкольного образования в городе обеспечена на 100%, - отметил Игорь Морарь.

Напомним: детские сады построили на улицах Достоевского и Капитана Орликовой.

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