Андрей Чибис: 2022-й был годом жесточайшего экономического давления

Андрей Чибис поблагодарил коллег за плодотворную работу в 2022 году. Фото: правительство Мурманской области

Губернатор Мурманской областной Думы Андрей Чибис представил отчет об итогах работы за 2022 год перед депутатами облдумы.

- Никому не нужно объяснять, каким был этот год, год жесточайшего экономического давления, когда в момент разрушились все логистические цепочки. Это был большой вызов для нас всех, и для правительства, и для команды всех, кто находится в этом зале, и тех, кто сейчас на своих рабочих местах, делают свою работу, частичку сил, души, здоровья отдают, чтобы наша область развивалась, становилась сильнее, развивая Арктику и всю нашу великую страну. Хочу перед началом отчета сказать вам всем огромное спасибо за то, что нам удалось вместе добиться в 2022 году, по итогам четырех лет совместной работы. Это не вклад кого-то одного, не вклад правительства, губернатора, а всех вместе, - отметил во время выступления Андрей Чибис.

Парламентарии в свою очередь также высоко оценили работу областного правительства и приняли отчет губернатора.

Напомним: в рамках части «вопрос-ответ» отчета о результатах работы за 2022 год Андрей Чибис прокомментировал информацию о том, что в регионе есть проблемы с порядком начисления зарплат.

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