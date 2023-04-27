В Заполярном мужчину избили до смерти

Мужчины признали свою вину и показали, как именно убивали приятеля. Фото: СКР по Мурманской области

В Мурманской области под стражу заключили жителей Заполярного. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, их обвиняют в умышленном причинении группой лиц тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- По данным следствия ночью 23 апреля северяне выпивали вместе со своим знакомым Между мужчинами началась ссора. Обвиняемые нанесли руками и ногами множественные удары по голове мужчины. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северяне признают и рассказали, как именно избили приятеля.

Напомним: житель Мурманска чуть не убил друга из-за громкой музыки.

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