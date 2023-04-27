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НовостиОбщество27 апреля 2023 6:20

Правительство Мурманской области и Минстрой прорабатывают перерасчет за ЖКУ для участников СВО

Сейчас его невозможно сделать без установки приборов учета
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Сейчас перерасчет невозможен, если не установлены приборы учета.

Сейчас перерасчет невозможен, если не установлены приборы учета.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев в начале 2022 году взял отпуск и поехал в зону проведения спецоперации добровольцем. Северянин оперировал в местном госпитале военнослужащих и мирных жителей, получивших ранения.

Во время отчета губернатора по итогам работы в 2022 году перед облдумой Роман Пономарев задал вопрос о новой мере поддержки - перерасчете за коммунальные платежи для участников СВО на время, когда они находятся не в Мурманской области в силу выполняемых задач.

- Данная возможность ограничена, если нет приборов учета. У нас есть инициатива внести изменения в эти правила и предусмотреть возможность перерасчета в жилых помещения, где отсутствуют индивидуальные приборы учета, - отметил Роман Пономарев.

- Абсолютно с вами согласен. Такие обращения были, мы уже отрабатываем с Минстроем, чтобы это было. Это даже не дополнительная поддержка, а вопрос справедливости. Это надо делать, независимо от приборов учета. Думаю, что мы дожмем, чтобы это вышло, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: семье участника спецоперации из Полярных Зорь помогли с жильем. Жене и двум детям военнослужащего предоставили квартиру.

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