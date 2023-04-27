Правительство Мурманской области и Минстрой прорабатывают перерасчет за ЖКУ для участников СВО

Сейчас перерасчет невозможен, если не установлены приборы учета. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Депутат Мурманской областной Думы Роман Пономарев в начале 2022 году взял отпуск и поехал в зону проведения спецоперации добровольцем. Северянин оперировал в местном госпитале военнослужащих и мирных жителей, получивших ранения.

Во время отчета губернатора по итогам работы в 2022 году перед облдумой Роман Пономарев задал вопрос о новой мере поддержки - перерасчете за коммунальные платежи для участников СВО на время, когда они находятся не в Мурманской области в силу выполняемых задач.

- Данная возможность ограничена, если нет приборов учета. У нас есть инициатива внести изменения в эти правила и предусмотреть возможность перерасчета в жилых помещения, где отсутствуют индивидуальные приборы учета, - отметил Роман Пономарев.

- Абсолютно с вами согласен. Такие обращения были, мы уже отрабатываем с Минстроем, чтобы это было. Это даже не дополнительная поддержка, а вопрос справедливости. Это надо делать, независимо от приборов учета. Думаю, что мы дожмем, чтобы это вышло, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: семье участника спецоперации из Полярных Зорь помогли с жильем. Жене и двум детям военнослужащего предоставили квартиру.

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