Очевидцы сообщили, что потерпевший крушение в Мурманской области МиГ-31 лежит на дне озера

Очевидцы опубликовали кадры с места крушения МиГ-31. Фото: vk.com/narod_monchegorsk

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском в Мурманской области совершил жесткую посадку МиГ-31, выполнявший учебный полет. Летчики смогли увести самолет от жилых домов в безлюдное место, а после катапультировались.

- Мы находимся на пригорке, и я видел визуально их белые парашюты вдалеке на деревьях — там у нас горы небольшие и лес. В округе летает вертолет, ищут. Подобраться там будет к деревьям непросто — снега в этих местах до сих пор по пояс, - рассказал RT один из местных жителей.

По его словам, упавший самолет находится на дне озера. Судя по фото с места крушения, часть фрагментов истребителя остались на льду.

Напомним: ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис назвал летчиков героями за то, что они смогли увести МиГ-31 от жилых домов. По словам главы региона, госпитализация военнослужащим не понадобилась.

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