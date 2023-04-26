В сети опубликовали кадры с места крушения МиГ-31 в Мурманской области

Как уточнили в Минобороны, оба летчика катапультировались. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском совершил жесткую посадку МиГ-31. Горящий самолет заметили в воздухе, летчики старались увести борт как можно дальше от жилых строение.

В итоге истребитель упал в озеро в безлюдном месте. В Telegram-канале «Мурманск» опубликовали кадры с места крушения.

В итоге истребитель упал в озеро в безлюдном месте. Фото: t.me/groupmurmansk

Как уточнили в Минобороны, оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru