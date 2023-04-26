В сети опубликовали кадры с места крушения МиГ-31 в Мурманской области

Как уточнили в Минобороны, оба летчика катапультировались.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Около 17.00 26 апреля под Мончегорском совершил жесткую посадку МиГ-31. Горящий самолет заметили в воздухе, летчики старались увести борт как можно дальше от жилых строение.
В итоге истребитель упал в озеро в безлюдном месте. В Telegram-канале «Мурманск» опубликовали кадры с места крушения.
В итоге истребитель упал в озеро в безлюдном месте. Фото: t.me/groupmurmansk
Как уточнили в Минобороны, оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает.
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