В Мурманской области эвакуировавшихся из горящего МиГ-31 истребителя летчиков эвакуировали вертолетом

Причины происшествия не сообщаются. Фото: Скриншот видео

Около 17.00 26 апреля под Мончегорском упал военный самолет МиГ-31, выполнявший учебный полет. Борт упал в безлюдном месте.

- Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы вертолетом поисково-спасательной службы их жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в Минобороны.

Причины происшествия не сообщаются.

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