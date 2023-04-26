В Минобороны прокомментировали крушение военного самолета под Мончегорском

Отмечается, что МиГ-31 выполнял учебный полет. Обстоятельства случившегося изучит специальная комиссия.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Минобороны официально подтвердили факт крушения военного самолета под Мончегорском. МиГ-31 загорелся в воздухе и упал рядом с поселком Риж-Губа.
- Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались, - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что МиГ-31 выполнял учебный полет. Обстоятельства случившегося изучит специальная комиссия. По информации источника «КП», летчики живы.
Очевидцы сняли горящий в небе истребитель на видео.
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