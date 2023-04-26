Очевидцы сообщили об успевших катапультироваться пилотах разбившегося под Мончегорском МиГ-31

Сейчас ведутся поиски упавшего истребителя. Фото: скриншот видео
Днем 26 апреля под Мончегорском разбился военный самолет. Кадры горящего в небе МиГ-31 сняли очевидцы.
- Видео было сделано в 17.08. На нем видно, что пилоты успели катапультироваться, - рассказала «КП»-Мурманск» очевидец Анастасия Морозова-Латыпова.
Сейчас ведутся поиски упавшего истребителя.
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