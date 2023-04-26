Добрые дела не стоит делать в тишине

В издательском доме «Аргументы и факты» состоялись презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и паблик-ток о благотворительности. Фото: nko.aif.ru

В издательском доме «Аргументы и факты» состоялись презентация мультимедийного спецпроекта «Мир неравнодушных людей» и паблик-ток о благотворительности.

«Мир неравнодушных людей» — мультимедийная просветительская платформа о 100 некоммерческих организациях из разных регионов страны, которые получили президентские гранты на развитие инициатив в области благотворительности, волонтерства, охраны окружающей среды, развития институтов гражданского общества, сохранения исторической памяти и укрепления межнационального и межрелигиозного согласия.

Проект запущен на сайте AIF.RU и реализуется благотворительным фондом «АиФ.Доброе сердце» при поддержке Фонда президентских грантов и ИД «Аргументы и факты».

Рассказать о проекте собрались представители 100 некоммерческих организаций, принимавших участие в проекте. Эксперты НКО из Москвы были приглашены в исторический особняк на Мясницкую, 42, остальные подключились к эфиру онлайн.

Запись эфира презентации и дискуссию о публичности НКО и медиаподдержке можно посмотреть здесь.

Начал разговор Руслан Новиков. Он рассказал об истории возникновения проекта и выразил надежду, что таких проектов станет больше.

— Большинство спецпроектов издательского дома «АиФ» социальные, потому что мы тоже люди неравнодушные и стремимся своими силами улучшать жизнь. С огромным уважением относимся к социальным активистам некоммерческих организаций. Считаем, что поддерживать их инициативы — важная миссия СМИ, — говорит генеральный директор ИД «Аргументы и факты» и председатель попечительского совета Благотворительного фонда «АиФ. Доброе сердце» Руслан Новиков.

Светлана Горбачева рассказала о том, в чем ключевая задача проекта и как строилась работа над ним.

Читатели, зайдя на сайт, могут подробно узнать о каждом проекте НКО, а также познакомиться с их инициаторами, организаторами и участниками. О каждой некоммерческой организации создан видеосюжет и написан журналистский материал. Это искренние эмоциональные истории о неравнодушных людях, благодаря которым жизнь вокруг становится теплее и добрее.

— «Мир неравнодушных людей» — один из проектов, где наша экспертиза сыграла свою роль. Все мы привыкли добрые дела делать тихо. На самом же деле нужно делать их громко, ведь как еще люди смогут к нам присоединиться, как они смогут поучаствовать? Поэтому чем чаще, чем лучше, чем понятнее мы объясняем нашу работу и приглашаем людей к нам присоединиться, тем, безусловно, ярче развивается культура благотворительности в нашей стране.

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов затронул тему важности взаимодействия медиа и представителей некоммерческого сектора.

— Последние несколько месяцев я очень часто общаюсь с медиалидерами и обсуждаю важность взаимодействия некоммерческого сектора и медиа. Любому фонду жизненно важно, чтобы медиа рассказывали о некоммерческом секторе. Когда другие люди видят то количество доброты, которое сейчас НКО отдают вовне, то, может быть, кто-то задумается и тоже решит сделать что-то доброе, помочь: кто-то присоединится в качестве волонтера, кто-то лишний раз убедится в эффективности расходования НКО тех средств, которые государство им дает.

От Саратовской области в проекте «Мир неравнодушных людей» приняла участие Саратовская региональная общественная организация Центр вынужденных переселенцев «Саратовский источник»

Александр Зуев, руководитель Центра вынужденных переселенцев «Саратовский источник»:

- Самый главный результат нашего проекта – создание единой площадки для обсуждения насущных проблем и противоречий в сфере этноконфессиональных отношений, единой просветительской системы, направленной на достижение формирования гражданской нации «россияне» при сохранении и укреплении национальной идентичности всех входящих в этот социум этносов. Еще один важный результат – отлаженное сотрудничество между целевыми группами: членами общественных, национально-культурных организаций, сотрудниками муниципальных органов власти, педагогами образовательных учреждений, сотрудниками библиотечной системы.

Сюжет в проекте Саратовской региональной общественной организации Центр вынужденных переселенцев «Саратовский источник».

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