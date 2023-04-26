Очевидцы опубликовали видео горящего истребителя, упавшего рядом с Мончегорском

Официального подтверждения ЧП пока не поступало. Фото: скриншот видео
Очевидцы публикуют видео с, предположительно, упавшим под Мончегорском самолетом.
Горящий истребитель в небе удалось заснять с нескольких ракурсов. По не подтвержденным пока данным, пилоты успели катапультироваться.
Официального подтверждения ЧП пока не поступало.
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