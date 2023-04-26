Очевидцы опубликовали видео горящего истребителя, упавшего рядом с Мончегорском

Официального подтверждения ЧП пока не поступало. Фото: скриншот видео

Очевидцы публикуют видео с, предположительно, упавшим под Мончегорском самолетом.

Горящий истребитель в небе удалось заснять с нескольких ракурсов. По не подтвержденным пока данным, пилоты успели катапультироваться.

Официального подтверждения ЧП пока не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru