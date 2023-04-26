Соцсети: под Мончегорском упал самолет

Официальных комментариев о случившемся пока не поступало. Фото: vk.com/murmansk_dtp
Очевидцы в соцсетях сообщают об упавшем под Мончегорском самолете. Видео с горящим бортом появилось в Telegram-канале «Мурманск ДТП ЧП».
Судя по кадрам, в небе был истребитель, которая упал рядом с горнолыжным комплексом «Лопарьстан».
Официальных комментариев о случившемся пока не поступало.
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