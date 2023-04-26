В Мурманской области анонсированы увольнения главных врачей медучреждений

В Мурманской области неэффективных главных врачей различных медучреждений будут увольнять, несмотря на предыдущие заслуги. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области неэффективных главных врачей различных медучреждений будут увольнять, несмотря на предыдущие заслуги. Об этом во время отчета по итогам работы за 2022 год сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Можем сколько угодно говорить, что врачи не едут [к нам работать], но если не будем все вместе работать, никто не поедет. Кандалакшская ЦРБ – наш герой, яркий пример, как можно пользоваться всеми мерами поддержки. Ранее мы уже обсуждали, что в отношении тех, кто не справился, будут приняты меры, не обижайтесь, глубокоуважаемые главные врачи. Кто справился идет по плану или выше – премия, кто нет – депремированиеи дисциплинарка. Не скрою, что кадровая ротация среди главных врачей началась. Борьба за людей и эффективность в системе здравоохранения будет жесткая, я вам это обещал, и обещания свои выполняю, - прокомментировал Андрей Чибис.

Напомним: Мурманский областной онкологический диспансер посетила делегация ведущих врачей онкологических диспансеров и Республиканского научно-практического центра онкологии и радиологии им. Н.Н. Александрова Республики Беларусь.

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