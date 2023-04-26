Андрей Чибис: Систему оплаты труда с мотивационным инструментом я бы не стал менять

Губернатор Мурманской области прокомментировал информацию об устаревшей системе оплаты труда в регионе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках части «вопрос-ответ» отчета о результатах работы за 2022 год перед Мурманской областной Думой губернатор Андрей Чибис прокомментировал информацию о том, что в регионе есть проблемы с порядком начисления зарплат.

- Система оплаты труда в бюджетной сфере устарела, я говорил об этом еще в 2019 году. Сегодня она стала полным анахронизмом. Низкие оклады демотивируют многих к честному труду. В бюджетном секторе создается и усиливается ситуация с низкооплачиваемой занятостью. Что мы можем сделать мы с вами с эти? Несмотря на действующие районные коэффициенты и полярки, мы все больше теряем разрыв в уровне оплаты труда с другими регионами, - спросил губернатора депутат Александр Макаревич.

- Мы это обсуждаем часто, - отметил Андрей Чибис. - У нас есть МРОТ почти в 40 тысяч рублей, меньше которого никто получать не может. Есть вопросы по соотношению гарантированной частью зарплаты и премиями, доплатами. Если делаем гарантированную больше, то мотивация давать больший результат у работников снижается. Кто нормально берется за работу, получает очень достойные деньги. Я сторонник, чтобы работающую систему, которая имеет понятный мотивационный инструмент для эффективных людей, не менять.

Напомним: самые высокие зарплаты в Мурманской области предлагают менеджерам, самые низкие домашнему персоналу. Представители первой сферы могут заработать 85 097 рублей в месяц, второй - 34 033 рубля.

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