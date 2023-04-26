Мурманская область вошла в ТОП-10 в стране по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области продолжают обновлять дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области продолжают обновлять дороги. За четыре года отремонтировали 4600 квадратных метров асфальта. Планируется реконструкция подъезда к Териберке с 10 по 20 километры и капитальный ремонт с 20 по 35 километры.

- В 2021 году впервые применены новые технологи устройства слоев дорожной одежды из высокопрочного асфальтобетона на региональных дорогах. Такой асфальт содержит новые химические добавки, а также включен в Реестр новых технологий, материалов и технологических решений повторного применения, - сообщают в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Напомним, что в прошлом году были выполнены работы на дорогах Кола – Зверосовхоз, Кола – Выходной, которые планировались на 2023-й. На федеральном уровне уже отмечали высокую эффективность работы дорожной отрасли.

Так, в 2019 Мурманская область стала одним из регионов, наиболее успешно реализовавших национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А за реализацию проекта в 2021 году области досталась награда «Золотой каток» и диплом Правительства России. К тому же, регион вошел в ТОП-10 в стране по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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