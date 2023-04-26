Глава Мурманска прокомментировал отчет губернатора по итогам работы за 2022 год

25 апреля состоялся отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по итогам работы за 2023 год перед депутатами Мурманской областной Думы. Фото: Администрация города Мурманска

25 апреля состоялся отчет губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по итогам работы за 2023 год перед депутатами Мурманской областной Думы.

- В приоритете традиционно - качество жизни северян. Для Мурманска актуальным вопросом является жилищное строительство. Несмотря на то, что минувший год выдался непростым, удалось начать строительство трех жилых домов – на улицах Павлова, Бредова и Успенского. Более того, в этом году планируется начать строить еще семь жилых домов, - отметил по итогам отчета глава Мурманска Игорь Морарь.

Также в регионе, и в том числе в Мурманске, продолжается обновление транспорта. В регионе уже на ходу 180 новых брендированных автобусов и троллейбусов, а также первый в Заполярье троллейбус с автономным ходом.

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