Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 апреля 2023 13:06

В Мурманской области пока не будут снижать порог субсидии на оплату услуг ЖКХ

По словам главы региона, для такого решения нужна тщательная проработка
Ника СВЕТЛОВА
Во время отчета губернатор Мурманской области по итогам работы за 2022 года перед облдумой от депутата Станислава Гонтаря.

Во время отчета губернатор Мурманской области по итогам работы за 2022 года перед облдумой от депутата Станислава Гонтаря.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Во время отчета губернатора Мурманской области по итогам работы за 2022 года перед облдумой прозвучал вопрос от депутата Станислава Гонтаря.

- Распоряжением правительства, субсидия на оплату услуг ЖКХ предоставляется гражданам, которые тратят на коммунальные услуги 22% и более от своего дохода. В регионах этот уровень снижается, возможно ли это сделать и у нас, чтобы охватить большее количество граждан? – обратился к губернатору Станислав Гонтарь.

- Все возможно, если есть деньги, - отметил Андрей Чибис. - Такое решение надо принимать ответственно. Конечно, нам всем бы хотелось, чтобы больше людей получали эту субсидию. Но пока у нас есть более приоритетные направления.

Напомним: работодателям Мурманской области выделят 80 миллионов рублей на снижение напряженности на рынке труда. Постановление о выделении субсидий подписал губернатор Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru