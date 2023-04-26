В Мурманской области живут 305 ликвидаторов Чернобыльской аварии

Со дня страшной трагедии на Чернобыльской АЭС - 26 апреля 1986 года - прошло уже 37 лет. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Со дня страшной трагедии на Чернобыльской АЭС - 26 апреля 1986 года - прошло уже 37 лет. Но воспоминания о ней свежи в памяти северян, особенно тех, кто приехал в Припять, чтобы бороться с последствиями одной из крупнейших катастроф в истории человечества. Сейчас в Мурманской области живут 305 ликвидаторов.

- В архиве Мурманской области хранятся газеты тех страшных дней. В их строках - готовность северян прийти на помощь. Так 12 работников пожарной части при Кольской АЭС подали заявления для того, чтобы принять участие в ликвидации последствий аварии, но разрешение на командировку было дано только двум работникам. В работе по дезактивации территории атомной станции и поселка чернобыльских энергетиков принимала участие группа специалистов с Кольской АЭС, - отметил глава Мурманска Игорь Морарь.

Сейчас тема ядерной безопасности в Заполярье - одна из важнейших. Так, несколько дет назад плавбаза «Лепсе» перестала быть «плавучим Чернобылем», как ее называли. В выгрузке и вывозе отработавшего ядерного топлива поставили точку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru