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НовостиОбщество26 апреля 2023 12:50

Андрей Чибис про проблемы с дорогами на дачных участках: «Сначала будем инвестировать туда, где живет больше человек»

Дороги к дачным участкам в Мурманской области предложили передать на баланс государству или муниципалитетам
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
По словам Андрея Чибиса, вопрос важный, но пока на его реализацию не хватит ресурсов.

По словам Андрея Чибиса, вопрос важный, но пока на его реализацию не хватит ресурсов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 апреля состоялся отчет губернатора Мурманской области по итогам работы за 2022 год перед Мурманской областной Думой. Депутат Александр Клементьев обратился к главе региона с вопросом о передаче дорог к дачным участкам на государственный или муниципальный баланс.

- В советское время бесхозных дрог не было, сегодня же многие оказались ничейными, и люди оказались вынуждены содержать их за свой счет. Зачастую дороги проходят по государственным землям, - отметил парламентарий.

По словам Андрея Чибиса, вопрос важный, но пока на его реализацию не хватит ресурсов.

- Вопрос, как обычно упирается в деньги. В Мурманске мы возвращаем часть проездов из общедолевого имущества. Несколько лет назад муниципалитет разделил участки и все это отдал собственникам жилья. Кто асфальтом занимается, кто чистит от снега? Вы, собственники, скидывайтесь. Поэтому сначала мы решим вопрос в городах, а потом будем рассматривать вопрос по дачным поселкам. Надо быть реалистами: чтобы в Мурманске дороги привести в порядок, надо инвестировать больше, чем мы сейчас можем, хотя мы много делаем. Давайте будем инвестировать в то, где больше людей ездит, и постепенно придем к частному сектору, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области отметил, что электроэнергия не заменит газ для промышленности.

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