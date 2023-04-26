Андрей Чибис про проблемы с дорогами на дачных участках: «Сначала будем инвестировать туда, где живет больше человек»

По словам Андрея Чибиса, вопрос важный, но пока на его реализацию не хватит ресурсов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 апреля состоялся отчет губернатора Мурманской области по итогам работы за 2022 год перед Мурманской областной Думой. Депутат Александр Клементьев обратился к главе региона с вопросом о передаче дорог к дачным участкам на государственный или муниципальный баланс.

- В советское время бесхозных дрог не было, сегодня же многие оказались ничейными, и люди оказались вынуждены содержать их за свой счет. Зачастую дороги проходят по государственным землям, - отметил парламентарий.

По словам Андрея Чибиса, вопрос важный, но пока на его реализацию не хватит ресурсов.

- Вопрос, как обычно упирается в деньги. В Мурманске мы возвращаем часть проездов из общедолевого имущества. Несколько лет назад муниципалитет разделил участки и все это отдал собственникам жилья. Кто асфальтом занимается, кто чистит от снега? Вы, собственники, скидывайтесь. Поэтому сначала мы решим вопрос в городах, а потом будем рассматривать вопрос по дачным поселкам. Надо быть реалистами: чтобы в Мурманске дороги привести в порядок, надо инвестировать больше, чем мы сейчас можем, хотя мы много делаем. Давайте будем инвестировать в то, где больше людей ездит, и постепенно придем к частному сектору, - отметил Андрей Чибис.

Напомним: губернатор Мурманской области отметил, что электроэнергия не заменит газ для промышленности.

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