Увидели, что едет петлями, и решили остановить. Мурманчане сами задержали пьяного водителя

Правоохранители выяснили, что за рулем иномарки сидел пьяный 35-летний мурманчанин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 10 часов вечера 25 апреля в Первомайском округе Мурманска водители заметили, что на улице Достоевского странно едет Audi: машина петляла и выезжала на полосу для встречного движения.

Сначала остановить нарушителя попытался водитель «Нивы», заблокировав ему проезд, заметив это, мужчина из Audi решил убежать. Когда его догнали, началась драка - на помощь северянину из «Нивы» пришли другие очевидцы. А после подоспели сотрудники полиции.

Правоохранители выяснили, что за рулем иномарки сидел пьяный 35-летний мурманчанин.

- Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на месте. Прибор показал в выдыхаемом правонарушителем воздухе 0,470 мг/л спирта, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Водителей, которые помогли задержать пьяного, решили наградить, а вот сам виновник происшествия получил административный протокол за нетрезвое вождение.

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