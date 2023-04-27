В Мурманскую область поставили 180 новых автобусов и троллейбусов

В Мурманской области завершились первые два этапа обновления общественного транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области завершились первые два этапа обновления общественного транспорта. В регионе уже на ходу 180 новых брендированных автобусов и троллейбусов, а также первый в Заполярье троллейбус с автономным ходом.

- Парк транспорта Мурманской области, осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам, обновлен почти на 80%. В этом году ожидается поставка еще 30 новых современных троллейбусов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Напомним, что в регионе работает сайт транспортсевера.рф, где можно в реальном времени посмотреть движение общественного транспорта. В настоящее время актуальны 175 регулярных маршрутов, из которых 12 появились с 2021 по 2022 годы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru