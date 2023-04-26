За три года в Мурманской области из аварийного жилья расселили 2 273 человека

Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области. Уже стартовало строительство многоквартирных домов на улицах Павлова, Бредова и Успенского в Мурманске, а также в Зеленоборском и Умбе.

Помимо этого запланированы работы на улицах Бондарной, Полярные Зори, Зеленой и Кирпичной в областном центре.

- В 2019-2022 годах из аварийного жилья расселили 2 273 человека и провели капитальный ремонт в 1164 многоквартирных домах, в том числе заменили 135 индивидуальных тепловых пунктов в Ленинском округе в рамках перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

В 2022 году также частично обеспечили инфраструктурой 287 земельных участков в Мончегорске, Коле, Алакуртти, Ловозерском районе, Полярных Зорях, Оленегорске, Ковдоре и Апатитах.

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