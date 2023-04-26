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НовостиОбщество26 апреля 2023 11:32

За три года в Мурманской области из аварийного жилья расселили 2 273 человека

В регионе строят новые многоквартирные дома
Ирина ГОЛУБЦОВА
Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области.

Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Развитие жилищного строительства является одним из приоритетных направлений работы правительства Мурманской области. Уже стартовало строительство многоквартирных домов на улицах Павлова, Бредова и Успенского в Мурманске, а также в Зеленоборском и Умбе.

Помимо этого запланированы работы на улицах Бондарной, Полярные Зори, Зеленой и Кирпичной в областном центре.

- В 2019-2022 годах из аварийного жилья расселили 2 273 человека и провели капитальный ремонт в 1164 многоквартирных домах, в том числе заменили 135 индивидуальных тепловых пунктов в Ленинском округе в рамках перехода на закрытую систему горячего водоснабжения, - сообщили в министерстве строительства Мурманской области.

В 2022 году также частично обеспечили инфраструктурой 287 земельных участков в Мончегорске, Коле, Алакуртти, Ловозерском районе, Полярных Зорях, Оленегорске, Ковдоре и Апатитах.

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