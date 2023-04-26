В Мурманской области за 9 месяцев построили 52 дома по проекту «Свой дом в Арктике»

За 9 месяцев выдали 315 сертификатов на общую сумму около 380 миллионов рублей. На эти деньги в Заполярье построили 52 дома. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В июле 2022 года в Мурманской области запустили программу по улучшению жилищных условий северян «Свой дом в Арктике». Жители региона могут получить от 1 до 1,5 миллиона рублей для строительства или покупки дома или домокомплекта.

За 9 месяцев выдали 315 сертификатов на общую сумму около 380 миллионов рублей. На эти деньги в Заполярье построили 52 дома.

- Проект оказался даже более успешным, чем мы планировали. Я сам общался с людьми и увидел, какой высокий на нее сейчас спрос. Для нас очень важно сохранить этот тренд, чтобы жители Мурманской области могли строить свое жилье при поддержке регионального правительства, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Выплату уже получили льготные категории граждан: многодетные семьи, участники СВО, ветераны боевых действий, молодые семьи, получатели материнского капитала, инвалиды, военнослужащие, а также лица, трудоустроенные в приоритетных сферах экономики, в том числе врачи и учителя.

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