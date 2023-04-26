Мурманск стал вторым городом России по количеству купленных бриллиантов

Мурманск вошел в топ-3 российских городов по любви к украшениям с бриллиантами.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мурманск вошел в топ-3 российских городов по любви к украшениям с бриллиантами. На тысячу жителей столицы Кольского Заполярья приходится 7,4 купленных драгоценности. Данные приведены за период с января 2022 года по март 2023 года.
- Пик покупок пришелся на декабрь. 58% жителей Мурманска предпочитают белое золото, на первом месте в рейтинге популярности украшений – кольцо из золота с бриллиантами, а средний чек на кольца составляет 14 859 рублей, - сообщили в аналитическом центре одного из ювелирных брендов.
Чаще, чем северяне, украшения с камнями покупают москвичи, следом за Мурманском идут Кострома, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Тюмень, Ярославль, Самара, Воронеж, Иркутск, Челябинск.
Напомним: в Архангельской области нашли алмаз в виде облака в 92 карата.
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