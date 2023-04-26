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НовостиЗвезды26 апреля 2023 10:59

В Мурманске состоится концерт ко Дню Победы «Поют артисты о войне»

Артисты Мурманского областного драматического театра исполнят песни военных лет
Ирина ГОЛУБЦОВА
В нем примут участие двенадцать актеров Мурманского областного драматического театра. Фото: скриншот видео / vk.com/murmandrama

В нем примут участие двенадцать актеров Мурманского областного драматического театра. Фото: скриншот видео / vk.com/murmandrama

Накануне Дня Победы, 8 мая, в 15.00 около памятника пограничникам Арктики в Мурманске пройдет концерт «Поют артисты о войне». В нем примут участие двенадцать актеров Мурманского областного драматического театра.

- Они исполнят песни военных лет, прочитают стихотворения советских поэтов и письма с фронта, - сообщил специалист по связям с общественностью областной драмы.

Ту же программу представят 7 мая перед спектаклем «Ты мое воскресенье», на который приглашены ветераны и другие почетные северяне. Режиссером концерта выступит Николай Гадомский, актерский состав пока не разглашается.

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