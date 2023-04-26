Следком рассказал подробности обнаружения тела пропавшего мурманчанина

По факту обнаружения трупа проводится проверка.
Фото: Олег ЗОЛОТО
2 апреля в Мурманске пропал 32-летний Александр Фарутин: мужчина перестал выходить на связь с родными.
К его поискам подключились волонтеры, спустя почти три недели после исчезновения стало известно, что Фарутина нашли мертвым.
- 21 апреля у районе одного из домов на проспекте Кольском в Мурманске было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
По факту обнаружения трупа проводится проверка.
Напомним: пропавшего в районе Африканды Эрика Надрышина нашли мертвым. Мужчина исчез в ночь с 8 на 9 апреля.
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