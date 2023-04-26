Следком рассказал подробности обнаружения тела пропавшего мурманчанина

По факту обнаружения трупа проводится проверка. Фото: Олег ЗОЛОТО

2 апреля в Мурманске пропал 32-летний Александр Фарутин: мужчина перестал выходить на связь с родными.

К его поискам подключились волонтеры, спустя почти три недели после исчезновения стало известно, что Фарутина нашли мертвым.

- 21 апреля у районе одного из домов на проспекте Кольском в Мурманске было обнаружено тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти, - сообщил «КП»-Мурманск» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

По факту обнаружения трупа проводится проверка.

Напомним: пропавшего в районе Африканды Эрика Надрышина нашли мертвым. Мужчина исчез в ночь с 8 на 9 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru