В Апатитах женщина погибла из-за агрессивного собутыльника

Сейчас северянин находится под стражей. Фото: vk.com/sumurm

В отношении 37-летнего жителя Апатитов возбудили уголовное дело. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

- По версии следствия, с 20 по 21 апреля обвиняемый находился в одной из квартир дома на улице Бредова. Там же была женщина, 1955 года рождения, с которой они выпивали. Началась ссора, мужчина нанес несколько ударов в голову и по телу женщины, от которых она скончалась на месте, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Сейчас северянин находится под стражей.

Напомним: житель Мурманска чуть не убил друга из-за громкой музыки.

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