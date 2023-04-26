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НовостиДом. Семья26 апреля 2023 8:50

В Кандалакшском заповеднике опровергли информацию о появлении гренландских тюленей в заливе

Ранее в сети сообщили о заходе животных в Кандалакшский залив
Ирина ГОЛУБЦОВА
На днях в социальных сетях распространилась новость, что в Кандалакшский залив приплыли гренландские тюлени.

На днях в социальных сетях распространилась новость, что в Кандалакшский залив приплыли гренландские тюлени.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

На днях в социальных сетях распространилась новость, что в Кандалакшский залив приплыли гренландские тюлени. Однако, рассказали «КП»-Мурманск» сотрудники Кандалакшского заповедника — это ложная информация.

- Мы видели сообщения в интернете, но по нашим сведениям, тюлени еще не появились, - уточнили в администрации заповедника.

Обычно к таким новостям в сети прикрепляют фотографии морского зайца или кольчатой нерпы, которые обитают в Мурманской области.

Напомним: в Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя.

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