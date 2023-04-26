С 1 мая на дороге у пункта пропуска «Лотта» появятся временные ограничения

По документам работы будут идти в четыре этапа, первые два из которых должны закончиться уже в 2023 году. Фото: Александр ГЛУЗ

В мае начнется ремонт на мостах через реки Курбыш и Поло. Из-за этого с 1 числа на дороге около пункта пропуска «Лотта» появятся временные ограничения на 90-м и 111-м километрах.

Так, через реку Курбыш допускается проезд транспорта весом не более 20 тонн, осевой нагрузкой — 8 тонн, а разрешенная скорость снижена до 30 км/ч.

Через реку Поло разрешен проезд транспорта весом до 25 тонн, осевой нагрузкой — 8 тонн, а допустимая скорость составит до 40 км/ч.

Также продолжается подготовка к ремонту мостов через реки Большая Печенга и Канентъявр. Ремонтные работы будут проходить в рамках национального проекта «Безопасные дороги».

- В планах - выполнение геодезических работ, демонтаж конструкции существующих мостов, земляные работы в местах уширения земляного полотна, укрепление кюветов и откосов, устройство берм под дорожные знаки. Также начнется сооружение опор и монтаж железобетонных балок пролетных строений мостов, - сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

По документам работы будут идти в четыре этапа, первые два из которых должны закончиться уже в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru