В пожаре в Кандалакше погиб человек

В пожаре погиб человек. Фото: vk.com/murman01
В ночь на 26 апреля в Кандалакше случился пожар в трехэтажном доме на улице Полярной в Кандалакше. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 1.56, пожар ликвидировали в 2.30.
- В двухкомнатной квартире на первом этаже в одной из комнат обгорела мебель и домашнее имущество на площади 8 квадратных метров, закопчены стены по всей площади квартиры, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.
Пожар унес жизнь одного человека, еще двоих спасли из соседней квартиры.
Напомним: в Ленинском округе Мурманска сгорели два гаража. Пожар случился в автогородке N176.
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