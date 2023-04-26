В пожаре в Кандалакше погиб человек

В пожаре погиб человек. Фото: vk.com/murman01

В ночь на 26 апреля в Кандалакше случился пожар в трехэтажном доме на улице Полярной в Кандалакше. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 1.56, пожар ликвидировали в 2.30.

- В двухкомнатной квартире на первом этаже в одной из комнат обгорела мебель и домашнее имущество на площади 8 квадратных метров, закопчены стены по всей площади квартиры, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Пожар унес жизнь одного человека, еще двоих спасли из соседней квартиры.

Напомним: в Ленинском округе Мурманска сгорели два гаража. Пожар случился в автогородке N176.

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