В Мурманске откроют уличный кинотеатр

Кинотеатр откроют при молодежном пространстве «Контейнер-холл». Фото: vk.com/murmannauchka

В Мурманске в 2023 году появится кинотеатр под открытым небом. Об этом стало известно на презентации во время ежегодного отчета губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами облдумы.

Кинотеатр откроют при молодежном пространстве «Контейнер-холл». Сроки реализации проекта пока не сообщаются.

Напомним: зимой у «Контейнер-холла» установили необычную новогоднюю эко-ель. Ее создали художники и волонтеры из материалов, которые часто находят активисты во время арктических субботников.

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