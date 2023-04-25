В мае для комплекса перевалки белорусских минеральных удобрений в Мурманске выберут площадку

В Мурманске для перевалки белорусских минеральных удобрений построят порт. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске для перевалки белорусских минеральных удобрений построят порт. Об этом стало известно этой зимой.

- В мае будет принято решение по месту для комплекса, - сообщил Андрей Чибис.

Сейчас рассматриваются три возможных варианта.

Ранее Александр Лукашенко сообщил об активной работе в этом направлении.

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