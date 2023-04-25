Экспорт Мурманской области в 2022 году вырос на 60%

Регион выходит на новые рынки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В рамках ежегодного отчета губернатора Мурманской области Андрея Чибиса перед депутатами Мурманской областной Думы стало известно, что объем экспорта региона в 2022 году вырос на 60%, а объем внешнеторгового оборота на 66,8%.

- В условиях непростой обстановки мы не сидели ровно, искали новые рынки, активно работаем с Индией, ОАЭ, КНР. Отдельно идет сотрудничество со странами бывших союзных республик, например, Арменией, - сообщил Андрей Чибис.

Отдельно был сделан акцент на взаимодействие с Республикой Беларусь. Для нее в Мурманске построят комплекс по перевалке минеральных удобрений.

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