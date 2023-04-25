Доходы от малого и среднего бизнеса в Мурманской области превысили доковидный период

Всего в Заполярье действует 51 мера поддержки СМП.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, в Мурманской области приняли решение о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе снижение в 6 раз налогов.
- У глав муниципалитетов были справедливые опасения. Мы тогда говорили, что мы поможем, но сначала надо помочь бизнесу. Когда с ковидом стало полегче, мы продлили эту меру до 2025 года. Все ждали эффект. И хочу отметить, что отчисления от малого и среднего бизнеса превысили доковидный и ковидные периоды. Бизнес убедился и стал вкладываться в развитие инфраструктуры, - сообщил в рамках ежегодного отчета губернатор Андрей Чибис.
Всего в Заполярье действует 51 мера поддержки СМП.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru