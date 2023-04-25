Доходы от малого и среднего бизнеса в Мурманской области превысили доковидный период

Всего в Заполярье действует 51 мера поддержки СМП. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, в Мурманской области приняли решение о поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе снижение в 6 раз налогов.

- У глав муниципалитетов были справедливые опасения. Мы тогда говорили, что мы поможем, но сначала надо помочь бизнесу. Когда с ковидом стало полегче, мы продлили эту меру до 2025 года. Все ждали эффект. И хочу отметить, что отчисления от малого и среднего бизнеса превысили доковидный и ковидные периоды. Бизнес убедился и стал вкладываться в развитие инфраструктуры, - сообщил в рамках ежегодного отчета губернатор Андрей Чибис.

Всего в Заполярье действует 51 мера поддержки СМП.

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