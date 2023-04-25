В Мурманске прошел мастер-класс по выпечке традиционных печатных пряников

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в Русском культурном центре «Рябиновый край» состоялась познавательная встреча на тему «Кто родителей почитает, тому Бог помогает». Фото: Русский культурный центр "Рябиновый край" / vk.com/ryabina51

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в Русском культурном центре «Рябиновый край» состоялась познавательная встреча на тему «Кто родителей почитает, тому Бог помогает».

22 апреля закончилась Светлая седмица и началась Фомина неделя, с особым днем поминовения усопших — Радоницей, а 23 апреля в православном календаре - Красная горка. Все эти праздники объединяют семьи, которые и собрались на встречу, где узнали много интересного о народных традициях и приметах. Основная ее тема – почитание родителей.

После занимательной беседы взрослые и дети приняли участие в кулинарном мастер-классе и научились печь традиционные печатные пряники с использованием деревянных пряничных досок. Печатным пряник называется потому, что пласт пряничного теста вдавливается в форму и оригинальный рисунок отпечатывается на его поверхности. Кстати, одной из разновидностей печатных пряников являются так называемые «разгони», которые хозяин дома вручал под конец трапезы засидевшимся гостям.

Встреча состоялась в рамках проекта «Семейный лад», поддержанного Фондом «Соработничество» грантового конкурса «Православная инициатива-2023».

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