В Мурманской области сотрудники Росгвардии изъяли у северян 14 единиц оружия

В Управлении Росгвардии по Мурманской области рассказали об итогах работы по оружию граждан за неделю. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Управлении Росгвардии по Мурманской области рассказали об итогах работы по оружию граждан за неделю. Всего за этот срок провели 187 проверок.

- За нарушение правил оборота оружия составили 10 административных протоколов. Добровольно сдано на утилизацию 9 единиц оружия, изъято 14 единиц гражданского оружия, из них за административные правонарушения - 2, в связи со смертью собственников - 2 и одна единица из-за аннулирования разрешительных документов, - отметили в Росгвардии.

Напомним: за прогулку с пистолетом по улице жительница Мурманска получила условный срок. Оружие она направила в сторону сотрудников полиции.

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