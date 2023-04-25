Агрессивный мурманчанин пытался спровоцировать драку в конгресс-отеле «Меридиан»

В конгресс-отеле «Меридиан» в Мурманске задержали буйного 27-летнего мужчину.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В конгресс-отеле «Меридиан» в Мурманске задержали буйного 27-летнего мужчину. Северянин настолько вызывающе себя вел, что сотрудники нажали тревожную кнопку, чтобы вызвать росгвардейцев. Сигнал поступил около трех часов ночи.
- В холле находился молодой человек, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей, а также провоцировал конфликт с сотрудниками, пытаясь затеять с ними драку. На замечания дебошир не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.
Северянина доставили в отдел полиции.
Напомним: в Мурманске росгвардейцы задержали неадекватного 33-летнего мужчину, который пытался попасть в один из детских садов.
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