Агрессивный мурманчанин пытался спровоцировать драку в конгресс-отеле «Меридиан»

В конгресс-отеле «Меридиан» в Мурманске задержали буйного 27-летнего мужчину. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В конгресс-отеле «Меридиан» в Мурманске задержали буйного 27-летнего мужчину. Северянин настолько вызывающе себя вел, что сотрудники нажали тревожную кнопку, чтобы вызвать росгвардейцев. Сигнал поступил около трех часов ночи.

- В холле находился молодой человек, который выражался грубой нецензурной бранью в адрес посетителей, а также провоцировал конфликт с сотрудниками, пытаясь затеять с ними драку. На замечания дебошир не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Северянина доставили в отдел полиции.

Напомним: в Мурманске росгвардейцы задержали неадекватного 33-летнего мужчину, который пытался попасть в один из детских садов.

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